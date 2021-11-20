Предшественник Таврии: в Украине обнаружен редчайший прототип ЗАЗ "Перспектива" конца 1970-х годов

В Украине обнаружен уникальный прототип ЗАЗ "Перспектива". Из трех построенных машин до наших дней сохранилась только одна. В ближайшее время уникальный автомобиль отправится на реставрацию, а затем в музей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook-страницу "Українські автомобілі".

Обнаруженный прототип "Перспектива" несет заводской индекс ЗАЗ-1102 - машина была построена, когда в Запорожье начали проектировать свою первую переднеприводную модель, впоследствии получившую имя "Таврия".

Проект "Перспектива" стартовал в 1973 году, а найденная машина построена, ориентировочно, в 1975 или 1976 году. Всего было собрано три опытных автомобиля с мелкими отличиями в дизайне и технике, но сохранился только один - с кузовом двухдверный седан.

При длине 3700 мм машина весит 700 кг - на 100 кг меньше всем известных "Жигулей". А под капотом находится малолитражный двигатель с водяным охлаждением - тогда, напомним, серийные автомобили ЗАЗ оснащались моторами с воздушным охлаждением.

Работы над проектом "Перспектива" пришлось свернуть из-за недостатка финансирования, но позже наработки были использованы при проектировании "Таврии". Судьба двух из трех машин неизвестна - скорее всего, они в свое время отправились в металлолом.

А этот автомобиль сохранил заводской испытатель Иван Кошкин, который ранее участвовал в создании первенца Запорожского автозавода - ЗАЗ-965 по прозвищу "Горбатый".

Состояние машины в целом удовлетворительное, но тем не менее предстоит обширный фронт реставрационных работ. После их завершения машина займет место в музее "Машины времени" в Днепре.

Напомним, представлен бюджетный седан Skoda Slavia со стартовой ценой 13,5 тысяч доллавров. Новинка предназначена для Индии, но в компании планируют продавать ее и на других развивающихся рынках.