Попередник "Таврії": в Україні знайдено унікальний прототип ЗАЗ "Перспектива" кінця 1970-х років

В Україні виявлено унікальний прототип ЗАЗ "Перспектива", збудований при розробці "Таврії". Машина вирушить на реставрацію, а потім до музею.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook-сторінку "Українські автомобілі".

Виявлений прототип "Перспектива" несе заводський індекс ЗАЗ-1102 - машина була побудована, коли в Запоріжжі почали проектувати свою першу передньопривідну модель, яка згодом отримала ім'я "Таврія".

Проект "Перспектива" стартував у 1973 році, а знайдена машина побудована, орієнтовно, у 1975 чи 1976 році. Всього було зібрано три дослідні автомобілі з відмінностями у дизайні та техніці, але зберігся лише один – з кузовом дводверний седан.

При довжині 3700 мм машина важить 700 кг - на 100 кг менше від відомих "Жигулів". А під капотом знаходиться малолітражний двигун із водяним охолодженням – тоді, нагадаємо, серійні автомобілі ЗАЗ оснащувалися моторами з повітряним охолодженням.

Роботи над проектом "Перспектива" довелося згорнути через брак фінансування, але пізніше напрацювання було використано під час проектування "Таврії". Доля двох із трьох машин невідома - швидше за все, вони свого часу піши на металобрухт.

А цей автомобіль зберіг заводський випробувач Іван Кошкін, який раніше брав участь у створенні первістка Запорізького автозаводу - ЗАЗ-965 на прізвисько "Горбатий".

Стан машини загалом задовільний, проте попереду чималий фронт реставраційних робіт. Після їхнього завершення машина займе місце у музеї "Машини часу" у Дніпрі.

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