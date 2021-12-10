ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США правительство откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 09:06
В США правительство откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями Фото: президент США Джозеф Байден (reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Соединенных Штатов перестанет закупать автомобили с традиционными силовыми установками. Перейти на альтернативные энергоносители машины чиновников должны до 2035 года. Исключение сделают для военных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания перестанут пополнять правительственные гаражи уже в 2027 году. Решение об отказе от ДВС принял президент Джозеф Байден. Он и подписал соответствующий указ. В американском правительстве уже и выгоду для окружающей среды оперативно подсчитали: отказ госаппарата от машин на бензине поможет снизить выбросы CO₂ в атмосферу на 65 процентов к 2030 году и до нуля – к 2050 году.

Сегодня в распоряжении федерального правительства США – более 657 тысяч автомобилей. Обновление автопарка также происходит стремительно – ежегодно в государственные гаражи попадает по 50 тысяч новых машин. Только в 2020 году на закупки транспортных средств было выделено 4,2 миллиарда долларов, и еще 730 миллионов долларов ушло на топливо.

В США уверены, что такой показательный переход на электричество поможет ускорить электрификацию и отказ от машин с ДВС по всей стране.

Напомним, что Ford научился добывать пластик из океана и уже использует его в своих автомобилях. Внедорожник Ford Bronco Sport стал первым автомобилем, детали которого сделаны из полностью переработанного океанского пластика.

Ранее мы сообщали, что в США продают броневик Ford с кожаным салоном. Автомобиль на базе рамного пикапа Ford Super Duty F-450 защищает от автомата Калашникова и снайперских винтовок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения