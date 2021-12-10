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У США уряд вирішив відмовиться від автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами

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П'ятниця 10 грудня 2021 09:06
У США уряд вирішив відмовиться від автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами Фото: президент США Джозеф Байден (gettyimagess.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Сполучених Штатів перестане закуповувати автомобілі з традиційними силовими установками. Перейти на альтернативні енергоносії машини чиновників повинні до 2035 року. Виняток зроблять для військових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Легкові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння перестануть поповнювати урядові гаражі вже в 2027 році. Рішення про відмову від ДВС прийняв президент Джозеф Байден. Він і підписав відповідний указ. В американському уряді вже і вигоду для навколишнього середовища оперативно підрахували: відмова держапарату від машин на бензині допоможе знизити викиди CO₂ в атмосферу на 65 відсотків до 2030 року і до нуля – до 2050 року.

Сьогодні у розпорядженні федерального уряду США-понад 657 тисяч автомобілів. Оновлення автопарку також відбувається стрімко-щорічно в державні гаражі потрапляє по 50 тисяч нових машин. Тільки в 2020 році на закупівлі транспортних засобів було виділено 4,2 мільярда доларів, і ще 730 мільйонів доларів пішло на паливо.

У США впевнені, що такий показовий перехід на електрику допоможе прискорити електрифікацію і відмова від машин з ДВС в усій країні.

Нагадаємо, що Ford навчився видобувати пластик з океану і вже використовує його в своїх автомобілях. Позашляховик Ford Bronco Sport став першим автомобілем, деталі якого зроблені з повністю переробленого океанського пластику.

Раніше ми повідомляли, що у США продають броньовик Ford зі шкіряним салоном. Автомобіль на базі рамного пікапа Ford Super Duty F-450 захищає від автомата Калашникова і снайперських гвинтівок.

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