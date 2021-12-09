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Комфортная защита от "Калаша" и снайперов: в США продают броневик Ford с кожаным салоном

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Четверг 09 декабря 2021 19:30
Комфортная защита от "Калаша" и снайперов: в США продают броневик Ford с кожаным салоном Фото: Terradyne Gurkha (collectingcars.com)
Автор: Константин Широкун

Необычный броневик выставили на торги через площадку Collecting Cars. Terradyne Gurkha выпущен в Канаде в 2017 году. Автомобиль на базе рамного пикапа Ford Super Duty F-450 защищает от автомата Калашникова и снайперских винтовок.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Collecting Cars.

Terradyne Gurkha может выдержать выстрелы с автомата Калашникова и снайперских винтовок. Шестиместный броневик, разработанный канадскими инженерами, состоит на службе во многих европейских странах – в частности полиции и национальной гвардии. Круговое бронирование защищает от пуль калибра 5,45-9 миллиметров.

Комфортная защита от &quot;Калаша&quot; и снайперов: в США продают броневик Ford с кожаным салоном

Шасси американского пикапа модернизировали – машина получила усиленные амортизаторы, а также лебедку. Под бронированным капотом установлен 6,7-литровый 8-цилиндровый турбодизель мощностью 335 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия.

Комфортная защита от &quot;Калаша&quot; и снайперов: в США продают броневик Ford с кожаным салоном

Чтобы водитель и пассажиры броневика ощущали себя комфортно, салон Terradyne отделан кожей и алькантарой. Отметим, что выставленная на продажу машина с пробегом – за несколько лет броневик накатал 25 000 км.

Напомним, что Ford научился добывать пластик из океана и уже использует его в своих автомобилях. Внедорожник Ford Bronco Sport стал первым автомобилем, детали которого сделаны из полностью переработанного океанского пластика.

Ранее мы сообщали, что необычные компактные автобусы начнут выпускать в Харькове. Базой для производства станет одно из коммунальных предприятий.

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