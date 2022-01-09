Как правильно очистить автомобиль от снега: полезные лайфхаки для автомобилистов

Окончание новогодних праздников ознаменовалось в Украине щедрой порцией осадков: снегопады накрывают Киев и другие города страны. Потому очень важно напомнить, как правильно очищать машину от снега, чтобы потратить на эту процедуру как можно меньше времени.

Важные советы, как повысить видимость своего автомобиля на дороге и вашу безопасность в целом, правильно очистив его от снега, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Как почистить автомобиль от снега: важные правила

Первым делом сметите снег с водительской двери. Это позволит быстрее попасть в салон, не набросав в него морозной влаги, и при необходимости запустить машину, включить обогревы стекол и отопитель салона.

Очищать кузов машины начинайте с крыши. Далее переходите на боковое остекление, капот и багажник. Таким образом, вам не придется выполнять двойную работу по очистке стекол.

Далее переходите на боковое остекление, капот и багажник. Таким образом, вам не придется выполнять двойную работу по очистке стекол. Не ленитесь убрать снег с оптики: фар и фонарей. В противном случае видимость указателей поворотов, габаритов и стоп-сигналов существенно снижается, особенно днем.

В противном случае видимость указателей поворотов, габаритов и стоп-сигналов существенно снижается, особенно днем. Позаботьтесь, чтобы снега не было на форсунках омывателя лобового стекла и фар. Напор жидкости не пробьет слой снега, и вы лишитесь такой важной в зимнюю слякоть функции.

Важно очистить от снега зону между капотом и лобовым стеклом. Здесь расположены решетки воздухозаборников салона. Снег на них может стать причиной постоянного запотевания салона.

Здесь расположены решетки воздухозаборников салона. Снег на них может стать причиной постоянного запотевания салона. Эффективнее чистить снег щеткой. Она меньше царапает лакокрасочное покрытие автомобиля, чем скребок, и позволяет очищать большую площадь кузова за один взмах.

Она меньше царапает лакокрасочное покрытие автомобиля, чем скребок, и позволяет очищать большую площадь кузова за один взмах. Очищайте снег заранее. Даже если вы не собираетесь в ближайшие часы выезжать, то хотя бы бегло обметите машину – стекла, крышу. Подтаявший и затем примерзший снег превратится в лед, который убрать со стекла будет гораздо сложнее.

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