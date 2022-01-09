Як правильно очистити автомобіль від снігу: корисні лайфхаки для автомобілістів

Закінчення новорічних свят ознаменувалося в Україні щедрою порцією опадів: снігопади накривають Київ та інші міста країни. Тому дуже важливо нагадати, як правильно очищати машину від снігу, щоб витратити на цю процедуру якомога менше часу.

Важливі поради, як підвищити видимість свого автомобіля на дорозі і вашу безпеку в цілому, правильно очистивши його від снігу, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Як почистити автомобіль від снігу: важливі правила

Насамперед зметіть сніг з водійських дверей. Це дозволить швидше потрапити в салон, не накидавши в нього морозної вологи, і при необхідності запустити машину, увімкнути обігріви дзеркал та обігрівач салону.

Очищати кузов машини починайте з даху. Далі переходите на бічне скління, капот і багажник. Таким чином, вам не доведеться виконувати подвійну роботу.

Далі переходите на бічне скління, капот і багажник. Таким чином, вам не доведеться виконувати подвійну роботу. Не лінуйтеся прибрати сніг з оптики: фар і ліхтарів. В іншому випадку видимість покажчиків поворотів, габаритів і стоп-сигналів істотно знижується, особливо вдень.

В іншому випадку видимість покажчиків поворотів, габаритів і стоп-сигналів істотно знижується, особливо вдень. Подбайте, щоб снігу не було на форсунках омивача лобового скла і фар. Струмінь рідини не проб'є шар снігу, і ви позбудетеся такої важливої в зимову сльоту функції.

Важливо очистити від снігу зону між капотом і лобовим склом. Тут розташовані решітки повітрозабірників салону. Сніг на них може стати причиною постійного запотівання салону.

Тут розташовані решітки повітрозабірників салону. Сніг на них може стати причиною постійного запотівання салону. Ефективніше чистити сніг щіткою. Вона менше дряпає лакофарбове покриття автомобіля, аніж скребок, і дозволяє очищати велику площу кузова за один помах.

Вона менше дряпає лакофарбове покриття автомобіля, аніж скребок, і дозволяє очищати велику площу кузова за один помах. Очищайте сніг заздалегідь. Навіть якщо ви не збираєтеся найближчими годинами виїжджати, то хоча б побіжно обметіть машину – лобове та заднє скло, двері. Підталий і потім примерзлий сніг перетвориться на лід, який прибрати зі скла буде набагато складніше.

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