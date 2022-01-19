Последний настоящий: BMW прощается с легендарным бензиновым мотором V12

BMW намерена прекратить выпуск своего 6,6-литрового V12. Конец 35-летней истории 12-цилиндровых моторов на баварских седанах решено отпраздновать выпуском лимитированной серии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Прощальную версию седана назвали Final V12. В основе лимитированного издания – модель BMW M760i xDrive. Всего будет выпущено 12 экземпляров, каждый из которых оценили в 200 тысяч долларов.

"Семерки" BMW в исполнении Final V12 будут продаваться только на рынке США. Отличить внешне один из двенадцати седанов от остальных "семерок" можно по уникальным шильдикам, колесным дискам и эксклюзивным цветам кузова.

Под капотом установлен 6,6-литровый V12 с двумя турбинами мощностью 601 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Венчает силовую установку надпись THE FINAL V12 на декоративной крышке двигателя.

Каждый автомобиль из лимитированной серии будет сопровождаться специальным кубком, окрашенным в цвет кузова. В BMW намерены обращаться к своим старым клиентам, которые на протяжении многих лет демонстрировали свою преданность бренду, с предложением купить автомобиль. Производство последних баварских машин с 12-цилиндровым мотором должно начаться в июне 2022 года и продлиться несколько недель.

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