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Последний настоящий: BMW прощается с легендарным бензиновым мотором V12

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Среда 19 января 2022 08:36
Последний настоящий: BMW прощается с легендарным бензиновым мотором V12 BMW M760i xDrive специальной серии Final V12 (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

BMW намерена прекратить выпуск своего 6,6-литрового V12. Конец 35-летней истории 12-цилиндровых моторов на баварских седанах решено отпраздновать выпуском лимитированной серии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Прощальную версию седана назвали Final V12. В основе лимитированного издания – модель BMW M760i xDrive. Всего будет выпущено 12 экземпляров, каждый из которых оценили в 200 тысяч долларов.

"Семерки" BMW в исполнении Final V12 будут продаваться только на рынке США. Отличить внешне один из двенадцати седанов от остальных "семерок" можно по уникальным шильдикам, колесным дискам и эксклюзивным цветам кузова.

Последний настоящий: BMW прощается с легендарным бензиновым мотором V12 Под капотом установлен 6,6-литровый V12 с двумя турбинами мощностью 601 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Венчает силовую установку надпись THE FINAL V12 на декоративной крышке двигателя.

Последний настоящий: BMW прощается с легендарным бензиновым мотором V12 Каждый автомобиль из лимитированной серии будет сопровождаться специальным кубком, окрашенным в цвет кузова. В BMW намерены обращаться к своим старым клиентам, которые на протяжении многих лет демонстрировали свою преданность бренду, с предложением купить автомобиль. Производство последних баварских машин с 12-цилиндровым мотором должно начаться в июне 2022 года и продлиться несколько недель.

Также мы писали, что Volkswagen представил доступную альтернативу Passat. Новинку назвали Lamando.

Ранее сообщалось, что немецкие чиновники отказываются от своих планов по электрификации. Они намерены причислить к «зеленым» машинам гибриды.

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