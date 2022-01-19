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Останній справжній: BMW прощається з легендарним бензиновим мотором V12

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Середа 19 січня 2022 08:36
Останній справжній: BMW прощається з легендарним бензиновим мотором V12 BMW M760i xDrive спеціальної серії Final V12 (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

BMW має намір припинити випуск свого 6,6-літрового V12. Кінець 35-річної історії 12-циліндрових моторів на баварських седанах вирішено відсвяткувати випуском лімітованої серії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Прощальну версію седана назвали Final V12. В основі лімітованого видання - модель BMW M760i xDrive. Всього буде випущено 12 примірників, кожен з яких оцінили у 200 тисяч доларів.

BMW у виконанні Final V12 будуть продаватися тільки на ринку США. Відрізнити зовні один з дванадцяти седанів від інших "сімок" можна за унікальними шильдиками, колісним дискам і ексклюзивним кольорам кузова.

Останній справжній: BMW прощається з легендарним бензиновим мотором V12 Під капотом встановлено 6,6-літровий V12 з двома турбінами потужністю 601 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса через восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Вінчає силову установку напис THE FINAL V12 на декоративній кришці двигуна.

Останній справжній: BMW прощається з легендарним бензиновим мотором V12 Кожен автомобіль з лімітованої серії буде супроводжуватися спеціальним кубком, пофарбованим в колір кузова. У BMW мають намір звертатися до своїх старих клієнтів, які протягом багатьох років демонстрували свою відданість бренду, з пропозицією купити автомобіль. Виробництво останніх баварських машин з 12-циліндровим мотором має початися в червні 2022 року і тривати кілька тижнів.

Також ми писали, що Volkswagen представив доступну альтернативу Passat. Новинку назвали Lamando.

Раніше повідомлялося, що німецькі чиновники відмовляються від своїх планів з електрифікації. Вони мають намір зарахувати до "зелених" машин гібриди.

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