Безрамочные двери и светящиеся эмблемы: Volkswagen представил доступную альтернативу Passat

Представлен Volkswagen Lamando второго поколения. Это более доступная альтернатива снятому с производства седану Passat.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autohome.

В Китае дебютировал Volkswagen Lamando L. Если машина первого поколения (дебют в 2014 году) была седаном, но новинка стала лифтбеком. Однако пятая дверь - не главное новшество в дизайне.

У Lamando L приземистый силуэт и решетка радиатора во всю ширину кузова - решение, которое на Фольксвагенах применено впервые. Также у новинки безрамочные боковые двери, а эмблемы спереди и сзади подсвечиваются вместе с включением габаритных огней.

По сравнению с предшественником длина выросла до 4784 мм (раньше было 4615 мм). Ширина, высота и колесная база - 1831 мм, 1469 мм и 2731 мм соответственно.

Новинка построена на платформе MQB Evo с задней многорычажной подвеской. Базовая версия получила под капот турбомотор1.4 TSI (150 л.с.) в паре с семиступенчатым "роботом" DSG. Позже появится версия с более мощным двухлитровым мотором.

В оснащении есть проекционный экран, люк в крыше, аудиосистема Beats, передние сиденья с электроприводом, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Volkswagen Lamando L можно считать более доступной альтернативой седану Passat, снятому с производства. Поэтому остается только пожалеть, что автомобиль создан специально для Китая и продаваться будет только здесь. Выпуск новинки наладят на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

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