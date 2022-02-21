Обнаружен заброшенный автосалон, где сквозь машины проросли деревья

Несмотря на то, что компания American Motors Corporation мертва уже более 35 лет, ее последний дилерский центр все еще существует в Северной Каролине, где припаркованы сотни автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TheDrive.

Изначально этот автосалон принадлежал американцу Роберту Коллиеру, который в 50-х годах прошлого века занимался продажей машин Chevrolet. Позднее компания стала официальным дилером American Motors Corporation, а затем была перепрофилирована в дилерский центр по продаже поддержанных автомобилей AMC.

Конечно, за столь долгий срок многие машины в дилерском центре Collier Motors AMC буквально срослись с природой. Как, например, AMC Javelin 1970 года.

"Эта машина простояла двадцать с лишним лет, и сквозь колесную нишу между шиной и аркой переднего колеса выросло дерево", — рассказал Робби Коллиер, который унаследовал фирму у своего покойного отца. Для того чтобы освободить автомобиль, пришлось снять заднее колесо и воспользоваться бензопилой, чтобы распилить дерево.

Нечто подобное произошло с белым AMC Pacer, у которого дерево переплелось с листовой рессорой и его пришлось выкорчевать. В некоторых автомобилях деревья прорастали даже сквозь моторный отсек.

Об этих сотнях машин никто и не догадывался, пока в прошлом году Робби Коллиер не разместил объявление о продаже классических автомобилей и запчастей к ним.

В дилерский центр, офис которого к этому времени уже обрушился, потянулись автолюбители со всех уголков Соединенных Штатов. Правда, чтобы стать обладателем раритетного авто нужно было для начала вырезать его лесной чащи.

Тем не менее очень быстро разошлись больше дюжины старинных джипов (в основном Cherokee, но также пара Commando), быстро раскупаются и другие модели. Так, например, один Wagoneer отправился в Вирджинию в качестве грузовика для запчастей, а редкий джип-эвакуатор 70-х годов нашел свой дом в Нью-Йорке.

Однако, по словам владельца в дилерском центре еще осталось немало достойных автомобилей.

Напомним, что в одном из столичных подземных паркингов найден изрядно запылившийся 420-сильный спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante. Судя по всему, автомобилем давно не пользовались.