Знайдено занедбаний автосалон, де крізь машини проросли дерева

Попри те, що компанія American Motors Corporation мертва вже понад 35 років, її останній дилерський центр все ще існує в Північній Кароліні, де припарковані сотні автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TheDrive.

Спочатку цей автосалон належав американцеві Роберту Коллієру, який в 50-х роках минулого століття займався продажем машин Chevrolet. Пізніше компанія стала офіційним дилером American Motors Corporation, а потім була перепрофільована в дилерський центр з продажу підтриманих автомобілів AMC.

Звичайно, за такий довгий термін багато машин в дилерському центрі Collier Motors AMC буквально зрослися з природою. Як, наприклад, AMC Javelin 1970 року.

"Ця машина простояла двадцять з гаком років, і крізь колісну нішу між шиною та аркою переднього колеса виросло дерево", — розповів Роббі Коллієр, який успадкував фірму у свого покійного батька. Для того, щоб звільнити автомобіль, довелося зняти заднє колесо і скористатися бензопилою, щоб розпиляти дерево.

Щось подібне сталося з білим AMC Pacer, у якого дерево переплелося з листової ресорою і його довелося викорчувати. У деяких автомобілях дерева проростали навіть крізь моторний відсік.

Про ці сотні машин ніхто і не здогадувався, поки минулого року Роббі Коллієр не розмістив оголошення про продаж класичних автомобілів і запчастин до них.

У дилерський центр, офіс якого до цього часу вже завалився, потягнулися автолюбителі з усіх куточків Сполучених Штатів. Правда, щоб стати володарем раритетного авто потрібно було для початку вирізати його лісової гущавини.

Проте дуже швидко розійшлися більше дюжини старовинних джипів (в основному Cherokee, але також пара Commando), швидко розкуповуються і інші моделі. Так, наприклад, один Wagoneer відправився до Вірджинії в якості вантажівки для запчастин, а рідкісний джип-Евакуатор 70-х років знайшов свій будинок в Нью-Йорку.

Однак, за словами власника в дилерському центрі ще залишилося чимало гідних автомобілів.

Нагадаємо, що в одному зі столичних підземних паркінгів знайдений неабияк запилений 420-сильний спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante. Судячи з усього, автомобілем давно не користувалися.