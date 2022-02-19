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Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

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Суббота 19 февраля 2022 10:15
Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin Редкий спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante (Фото: facebook.com/roma.urraco)
Автор: Александр Мороз

В одном из столичных подземных паркингов найден изрядно запылившийся 420-сильный спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante. Судя по всему, автомобилем давно не пользовались.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Roma Urraco.

Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

Отметим, что Aston Martin DB7 Vantage Volante представляет собой заряженную версия кабриолета DB7 - это первый автомобиль британской марки с двигателем V12.

Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

Под капотом машины установлен 5,9-литровый "атмосферник" развивает 420 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента. В паре с 5-диапазонной автоматической коробкой передач силовой агрегат ускоряет автомобиль до 100 км/ч всего за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 266 км/ч.

Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

На момент своего дебюта на Женевском автосалоне 1999 года DB7 Vantage Volante был одним из самых быстрых Aston Martin с открытым верхом из когда-либо созданных. Двигателю V12 требовалось лучшее охлаждение, чем 6-цилиндровому - поэтому фирменная радиаторная решетка британской марки была увеличена. Всего за 4 года производства было выпущено 2059 таких заряженных кабриолетов.

Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

Что касается найденного на подземном паркинге экземпляра, то это машина 2003 года выпуска. Несмотря на возраст, салон автомобиля идеально сохранился, а пробег по одометру составляет всего 39 тысяч километров.

В октябре прошлого года этот Aston Martin DB7 Vantage Volante был выставлен на продажу за 55 тысяч долларов, но так никем и не был куплен.

Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

В Украине довольно часто находятся раритетные авто. Так в столице есть целое кладбище древних автобусов - заброшенный автопарк №7 "Киевпастранса".

Пылится на подземном паркинге: в Киеве обнаружен заброшенный спорткар Aston Martin

Напомним, что во время тренировочных заездов на автодроме столичного спортивного комплекса "Чайка" без видимых причин сгорел дотла редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X.

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