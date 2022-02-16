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У Porsche и BMW появился грозный конкурент: рассекречен новый премиальный кроссовер из Италии

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Среда 16 февраля 2022 13:32
У Porsche и BMW появился грозный конкурент: рассекречен новый премиальный кроссовер из Италии Премиальный внедорожник Maserati Grecale (Фото: Maserati)
Автор: Александр Мороз

Компания Maserati почти сбросила остатки камуфляжа с нового внедорожника Grecale. Модель составит конкуренцию премиальным кроссоверам немецких брендов Porsche и BMW.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Maserati.

У Porsche и BMW появился грозный конкурент: рассекречен новый премиальный кроссовер из Италии

Maserati планировала представить модель еще в прошлом году, но продолжающийся из-за пандемии коронавируса кризис поставок чипов вынудил отложить премьеру до этой весны.

В преддверии дебюта Grecale, который состоится 22 марта, компания опубликовала несколько тизеров - на них внедорожник снят практически без камуфляжа. Выглядит новинка весьма спортивно.

У Porsche и BMW появился грозный конкурент: рассекречен новый премиальный кроссовер из Италии

Grecale спроектирован на платформе Giorgio, которая легла в основу моделей Alfa Romeo Giulia и Stelvio, однако кроссовер Maserati будет предложен не только с пружинной подвеской, но и с трехкамерными пневмостойками.

Информация о силовых установках пока не рассекречена, но ожидается, что модель получит трехлитровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, которым оснащается Maserati MC20. В суперкаре он выдает 621 лошадиную силу (374 кВт), но в кроссовере будет дефорсирован. Также ходят слухи, что модель получит 2,9-литровый V6 от Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio на 502 л.с. В связке с агрегатом будут трудиться восьмидиапазонный автомат ZF и система полного привода с муфтой подключения передней оси.

У Porsche и BMW появился грозный конкурент: рассекречен новый премиальный кроссовер из Италии

Первоначально Maserati планировала представить Grecale 16 ноября прошлого года, но из-за дефицита микросхем перенесла дебют на 22 марта 2022-го.

Напомним, что в Пекине под автомобильной развязкой обнаружено настоящее кладбище дорогих автомобилей. Среди них - суперкары и элитные лимузины.

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