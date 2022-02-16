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У Porsche та BMW з'явився грізний конкурент: розсекречено новий преміальний кросовер з Італії

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Середа 16 лютого 2022 13:32
У Porsche та BMW з'явився грізний конкурент: розсекречено новий преміальний кросовер з Італії Преміальний позашляховик Maserati Grecale (Фото: Maserati)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Maserati майже скинула залишки камуфляжу з нового позашляховика Grecale. Модель складе конкуренцію преміальним кросоверам німецьких брендів Porsche і BMW.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Maserati.

У Porsche та BMW з'явився грізний конкурент: розсекречено новий преміальний кросовер з Італії

Maserati планувала представити модель ще минулого року, але криза постачання чіпів через пандемію коронавірусу змусила відкласти прем'єру до цієї весни.

Напередодні дебюту Grecale, який відбудеться 22 березня, компанія опублікувала кілька тизерів - на них позашляховик знятий практично без камуфляжу. Виглядає новинка вельми спортивно.

У Porsche та BMW з'явився грізний конкурент: розсекречено новий преміальний кросовер з Італії

Grecale спроектований на платформі Giorgio, яка лягла в основу моделей Alfa Romeo Giulia і Stelvio, проте кросовер Maserati буде запропонований не тільки з пружинною підвіскою, але і з трикамерними пневмостійками.

Інформація про силові установки поки не Розсекречена, але очікується, що модель отримає трилітровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом, яким оснащується Maserati MC20. У суперкарі він видає 621 кінську силу (374 кВт), але в кросовері буде дефорсирован. Також ходять чутки, що модель отримає 2,9-літровий V6 від Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio на 502 к.с. у зв'язці з агрегатом будуть працювати восьмидіапазонний автомат ZF і система повного приводу з муфтою підключення передньої осі.

У Porsche та BMW з'явився грізний конкурент: розсекречено новий преміальний кросовер з Італії

Спочатку Maserati планувала представити Grecale 16 листопада минулого року, але через дефіцит мікросхем перенесла дебют на 22 березня 2022-го.

Нагадаємо, що у Пекіні під автомобільною розв'язкою виявлено справжнє кладовище дорогих автомобілів. Серед них - суперкари і елітні лімузини.

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