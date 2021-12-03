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Продаємо на збиток: глава Stellantis не знає, як зробити прибутковим виробництво електрокарів

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П'ятниця 03 грудня 2021 08:30
Продаємо на збиток: глава Stellantis не знає, як зробити прибутковим виробництво електрокарів Електричний кросовер Opel Mokka-e (Фото: Opel)
Автор: Олександр Мороз

Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес поскаржився на те, що автовиробників примушують випускати електромобілі, але при цьому він поняття не має, як зробити з Виробництво прибутковим.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Минулого літа концерн Stellantis оголосив про тотальну електрифікацію модельного ряду всіх 14 входять в концерн брендів (Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram і Vauxhall). Інвестиції в цю програму повинні були скласти 30 мільярдів євро до 2025 року.

Обіцялося також, що вже до 2030 року 70 відсотків європейських і 40 відсотків північноамериканських продажів припадатимуть на електрокари і гібриди.

Однак, через півроку оптимізму значно поменшало. Під час нещодавньої конференції Reuters глава Stellantis Карлос Таварес зробив кілька цікавих заяв, які зводилися до того, що автовиробникам "нав'язують" електромобілі, але невідомо, як зробити їх випуск прибутковим.

Продаємо на збиток: глава Stellantis не знає, як зробити прибутковим виробництво електрокарів

"Електрифікація принесе 50% додаткових витрат у порівнянні зі звичайним автомобілем. Ми не можемо перекласти ці 50 відсотків на кінцевого споживача, тому що більша частина середнього класу просто не зможе платити таку ціну".

Представляючи" озеленення " модельного ряду загальною проблемою автомобільною промисловістю, Таварес трохи лукавить. До того, як увійти в Stellantis Fiat-Chrysler був відстаючим в цьому плані, та й PSA Group теж не була лідером.

Так, що це головний біль, скоріше, окремих автовиробників. А труднощі з дефіцит комплектуючих і проблеми з глобальним ланцюжком поставок однаково впливають як на електрокари, так і на машини з ДВС.

Продаємо на збиток: глава Stellantis не знає, як зробити прибутковим виробництво електрокарів

Нагадаємо, що Mercedes-Benz і концерн Stellantis будуть спільно випускати батареї для електромобілів. Перші акумулятори спільний завод випустить в 2025-му.

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