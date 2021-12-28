В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро: де він використовуватиметься

Напівпричіп українського виробника TAD створений для перевезення трамваїв. Над створенням унікального для нашої країни напівпричепа працювали фахівці з міста Волочиськ Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Автоцентр.

Новий причіп отримав вбудовані залізничні колії. Її наявність дозволяє трамваю фактично своїм ходом заїжджати та з'їжджати з платформи, не використовуючи підйомні крани. Лише в деяких випадках при розвантаженні може знадобитися допомога іншого трамвая-тягача.

Причіп розрахований на перевезення трамваїв або вагонів вагою 40-50 тонн. Напівпричіп має вісім осей з подвійною ошиновкою. Висувна рама в обох частинах конструкції дозволяє доставляти вантажі довжиною до 33 м.

Повідомляється, що ціна одного напівпричепа - близько півмільйона євро. Відомо, що найближчими місяцями напівпричіп використовуватиметься для транспортування трамваїв "Електрон". Два готових трамваї вже доставлені, всього ж у 2022 році буде привезено ще вісім нових складів.

Раніше для перевезення нових трамваїв залучався спеціалізований транспорт з Польщі, тепер же такі складні логістичні операції будуть проводитися силами української компанії за допомогою напівпричепа вітчизняної розробки.

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