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Полиция 40 лет коллекционирует автомобильные буклеты: как они помогают раскрывать преступления

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Пятница 07 января 2022 10:40
Полиция 40 лет коллекционирует автомобильные буклеты: как они помогают раскрывать преступления Фото: автомобильные буклеты (thedrive.com)
Автор: Константин Широкун

Этим летом полиция префектуры Айти в Японии столкнулась с загадкой. Офицеры расследовали наезд неизвестного автомобиля на пешехода. Определить марку и модель машины на расплывчатой записи видеорегистратора помогла огромная картотека автомобильных проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

На видеозаписи офицеры могли мельком увидеть переднюю часть автомобиля и предположили, что преступление совершил водитель Toyota Aqua. Но решетка радиатора и противотуманные фары не соответствовали заявленной модели.

Полиция 40 лет коллекционирует автомобильные буклеты: как они помогают раскрывать преступления Потому офицер обратилась к картотеке, состоящей 17 тысяч автомобильных брошюр. Коллекция охватывает почти все автомобили, которые можно встретить на дорогах Японии. В результате полицейские определили, что в происшествии участвовала Toyota Yaris.

Интересно, что еще в 1970-е годы полицейское управление в Айти начало собирать брошюры, чтобы использовать их в качестве справочных материалов при расследованиях. Сейчас в участке собрана достойная коллекция автомобильных артефактов. Префектура Айти получает несколько запросов в неделю от других полицейских управлений для помощи идентификации транспортных средств.

Напомним, что Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом. В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени.

Ранее мы сообщали, что Mazda оснастит свои машины посадочной площадкой для дрона. Дрон может запускаться с миниатюрной вертолетной площадки, установленной на заднем стекле.

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