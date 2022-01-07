Полиция 40 лет коллекционирует автомобильные буклеты: как они помогают раскрывать преступления

Этим летом полиция префектуры Айти в Японии столкнулась с загадкой. Офицеры расследовали наезд неизвестного автомобиля на пешехода. Определить марку и модель машины на расплывчатой записи видеорегистратора помогла огромная картотека автомобильных проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

На видеозаписи офицеры могли мельком увидеть переднюю часть автомобиля и предположили, что преступление совершил водитель Toyota Aqua. Но решетка радиатора и противотуманные фары не соответствовали заявленной модели.

Потому офицер обратилась к картотеке, состоящей 17 тысяч автомобильных брошюр. Коллекция охватывает почти все автомобили, которые можно встретить на дорогах Японии. В результате полицейские определили, что в происшествии участвовала Toyota Yaris.

Интересно, что еще в 1970-е годы полицейское управление в Айти начало собирать брошюры, чтобы использовать их в качестве справочных материалов при расследованиях. Сейчас в участке собрана достойная коллекция автомобильных артефактов. Префектура Айти получает несколько запросов в неделю от других полицейских управлений для помощи идентификации транспортных средств.

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