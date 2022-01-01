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С беспилотником на борту: Mazda оснастит свои машины посадочной площадкой для дрона

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 15:06
С беспилотником на борту: Mazda оснастит свои машины посадочной площадкой для дрона Фото: В Mazda запатентовали систему посадки дронов на автомобиль в движении (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Mazda беспокоится об автомобилистах, которые любят снимать свой автомобиль и окружающую природу с помощью дрона. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу машины, и может принимать беспилотные летательные аппараты даже в движении.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Drive.

С беспилотником на борту: Mazda оснастит свои машины посадочной площадкой для дрона

Дрон может запускаться с миниатюрной вертолетной площадки, установленной на заднем стекле. Патентные изображения сообщают нам, что дрон через беспроводные протоколы будет связываться с бортовой электроникой автомобиля, чтобы водитель, или пассажир могли из салона управлять взлетом и посадкой. Но в случае сильного ветра, или участков с прерывистым радиосигналом предусмотрена даже катушка с тросом, которым можно крепить дрон к машине.

С беспилотником на борту: Mazda оснастит свои машины посадочной площадкой для дрона Не исключено, что дрон на машине будет использоваться не только для развлечений, но и как часть комплекса систем управления автопилотом. Камера на нем позволит лучше сориентироваться в сложившейся дорожной ситуации. И это не элемент фантастического рассказа. Ранее Ford уже предложил использовать беспилотные летательные аппараты на случай отказа датчиков в машинах с автопилотом.

Ранее мы сообщали, что сотню поврежденных торнадо новых суперкаров Chevrolet Corvette отправят под пресс. Все они существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Напомним, что в США беспилотная фура проехала 130 км без какого-либо участия человека. На его создание компания TuSimple потратила полтора года.

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