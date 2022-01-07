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Поліція 40 років колекціонує автомобільні буклети: як вони допомагають розкривати злочини

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П'ятниця 07 січня 2022 10:40
Поліція 40 років колекціонує автомобільні буклети: як вони допомагають розкривати злочини Фото: автомобільні буклети (thedrive.com)
Автор: Константин Широкун

Цього літа поліція префектури Айті в Японії зіткнулася з загадкою. Офіцери розслідували наїзд невдомого автомобіля на пішохода. Визначити марку і модель машини розпливчастому запису відеореєстратора допомогла величезна картотека автомобільних проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

На відеозаписі офіцери могли мигцем побачити передню частину автомобіля і припустили, що злочин скоїв водій Toyota Aqua. Але решітка радіатора і протитуманні фари не відповідали заявленій моделі.

Поліція 40 років колекціонує автомобільні буклети: як вони допомагають розкривати злочини Тому офіцер звернулася до картотеки, що складається 17 тисяч автомобільних брошур. Колекція охоплює майже всі автомобілі, які можна зустріти на дорогах Японії. В результаті поліцейські визначили, що в пригоді брала участь Toyota Yaris.

Цікаво, що ще в 1970-і роки поліцейське управління в Айті почало збирати брошури, щоб використовувати їх в якості довідкових матеріалів при розслідуваннях. Зараз в ділянці зібрана гідна колекція автомобільних артефактів. Префектура Айті отримує кілька запитів на тиждень від інших поліцейських управлінь для допомоги ідентифікації транспортних засобів.

Нагадаємо, що Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом. У серії коміксів манга автовиробник розповів історію автомобіля, починаючи з 60-х років і нашого часу.

Раніше ми повідомляли, що Mazda оснастить свої машини посадковим майданчиком для дрона. Дрон може запускатися з мініатюрної вертолітного майданчика, встановленої на задньому склі.

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