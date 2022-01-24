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Поліцейські автомобілі Фантоми вже завтра виходять на полювання: розкрито секрет їхньої роботи

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Понеділок 24 січня 2022 16:20
Поліцейські автомобілі Фантоми вже завтра виходять на полювання: розкрито секрет їхньої роботи Автомобілі-Фантоми (Фото: facebook.com/Bilosh)
Автор: Константин Широкун

25 січня автомобілі Фантоми вперше виїдуть на повноцінне патрулювання. Машини зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху як в ручному, так і в автоматичному режимах.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Олексія Білошицького.

Перший час роль фантомів виконуватимуть чотири кросовери Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Надалі поліція не має наміру розкривати марки і моделі таких машин. Повідомляється, що до кінця року штат автомобілів під прикриттям збільшиться до 30 одиниць.

Поліцейські автомобілі Фантоми вже завтра виходять на полювання: розкрито секрет їхньої роботиВсі Спецавтомобілі сертифіковані і можуть законно фіксувати порушення ПДР. Системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів можуть проводити вимірювання швидкості, як при русі самого фантома, так і коли фантом стоїть. Після фіксації правопорушення відбувається зчитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою їх в базах даних.

Надалі метадані відправляються в систему автоматичної фіксації, яка автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. У більшості випадків фіксація порушень проводиться в автоматичному режимі. Винятки - це фіксація порушень правил найагресивнішими автомобілістами.

Поліцейські автомобілі Фантоми вже завтра виходять на полювання: розкрито секрет їхньої роботиПід агресивним і небезпечним водінням мається на увазі, наприклад, проїзд на червоне світло, або перетин подвійної суцільної смуги. При зупинці автомобіля-порушника екіпажем Фантома притягуватися до відповідальності буде водій, що керує конкретним авто, а не його юридичний власник.

Також ми писали, що названа дата української прем'єри кросовера Nissan X-Trail. Новинка приїде в Україну в другій половині 2022 року.

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