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Как безопасно передвигаться на автомобиле при массовой эвакуации

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Суббота 05 марта 2022 10:16
Как безопасно передвигаться на автомобиле при массовой эвакуации Пробки на дорогах (Фото: fkickr.com)
Автор: Александр Мороз

Несколько полезных советов автомобилистам, как передвигаться на машине в условиях массовой эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram-канал УкрАвтопром.

  • Через сплошной поток транспорта в попутном направлении водитель очень быстро устает, а потому по возможности следует каждые два часа меняться.
  • Одна из опасностей в том, что большое количество авто движутся по встречной полосе, которые верят в свою безнаказанность, и пытаются вернуться к своему потоку при появлении машин навстречу. Что делать в этом случае? Старайтесь вовремя уклоняться и тормозиться от нетерпеливых водителей, пытающихся обогнать свой поток по встречной полосе.
  • Еще одна опасность появляется тогда, когда большое количество водителей во время массовой эвакуации обгоняют машины по обочине. Из-за них движение потока может замедляться еще больше. Старайтесь двигаться медленно и следите не только за дорогой, но и за обочиной.
  • Также довольно опасно, когда в напряженном трафике случаются неопытные водители, которые могут попадать в незначительные аварии. В таких случаях движение часто замедляется. Определенные проблемы возникают, когда в потоке появляются старые и изношенные автомобили. Они начинают ломаться и вызывают пробки.

Как безопасно передвигаться на автомобиле при массовой эвакуации

Напоминаем: при приближении к блокпостам нужно притормаживать и следовать указаниям тех, кто несет там службу. Просим с пониманием относиться к проверкам документов, вещей и тщательному осмотру авто.

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