ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як безпечно пересуватися на автомобілі при масовій евакуації

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 10:16
Як безпечно пересуватися на автомобілі при масовій евакуації Пробки на дорогах (Фото: fkickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Кілька корисних порад автомобілістам, як пересуватися на машині в умовах масової евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram-канал УкрАвтопром.

  • Через суцільний потік транспорту в попутному напрямку водій дуже швидко втомлюється, а тому по можливості слід кожні дві години змінюватися.
  • Одна з небезпек в тому, що велика кількість авто рухаються по зустрічній смузі, які вірять у свою безкарність, і намагаються повернутися до свого потоку при появі машин назустріч. Що робити в цьому випадку? Намагайтеся вчасно ухилятися і гальмуватися від нетерплячих водіїв, які намагаються обігнати свій потік по зустрічній смузі.
  • Ще одна небезпека з'являється тоді, коли велика кількість водіїв під час масової евакуації обганяють машини по узбіччю. Через них рух потоку може сповільнюватися ще більше. Намагайтеся рухатися повільно і стежте не тільки за дорогою, але і за узбіччям.
  • Також досить небезпечно, коли в напруженому трафіку трапляються недосвідчені водії, які можуть потрапляти в незначні аварії. У таких випадках рух часто сповільнюється. Певні проблеми виникають, коли в потоці з'являються старі та зношені автомобілі. Вони починають ламатися і викликають пробки.

Як безпечно пересуватися на автомобілі при масовій евакуації

Нагадуємо: при наближенні до блокпостів потрібно пригальмовувати та слідувати вказівкам тих, хто несе там службу. Просимо з розумінням ставитися до перевірок документів, речей і ретельного огляду авто.

Раніше ми розповідали, що можна і що не можна возити в автомобілі цивільним особам в умовах воєнного стану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфак Вторгнення Росії до України
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору