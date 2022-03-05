Як безпечно пересуватися на автомобілі при масовій евакуації
Пробки на дорогах (Фото: fkickr.com)
Кілька корисних порад автомобілістам, як пересуватися на машині в умовах масової евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram-канал УкрАвтопром.
- Через суцільний потік транспорту в попутному напрямку водій дуже швидко втомлюється, а тому по можливості слід кожні дві години змінюватися.
- Одна з небезпек в тому, що велика кількість авто рухаються по зустрічній смузі, які вірять у свою безкарність, і намагаються повернутися до свого потоку при появі машин назустріч. Що робити в цьому випадку? Намагайтеся вчасно ухилятися і гальмуватися від нетерплячих водіїв, які намагаються обігнати свій потік по зустрічній смузі.
- Ще одна небезпека з'являється тоді, коли велика кількість водіїв під час масової евакуації обганяють машини по узбіччю. Через них рух потоку може сповільнюватися ще більше. Намагайтеся рухатися повільно і стежте не тільки за дорогою, але і за узбіччям.
- Також досить небезпечно, коли в напруженому трафіку трапляються недосвідчені водії, які можуть потрапляти в незначні аварії. У таких випадках рух часто сповільнюється. Певні проблеми виникають, коли в потоці з'являються старі та зношені автомобілі. Вони починають ламатися і викликають пробки.
Нагадуємо: при наближенні до блокпостів потрібно пригальмовувати та слідувати вказівкам тих, хто несе там службу. Просимо з розумінням ставитися до перевірок документів, речей і ретельного огляду авто.
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