Як безпечно пересуватися на автомобілі при масовій евакуації

Кілька корисних порад автомобілістам, як пересуватися на машині в умовах масової евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram-канал УкрАвтопром.

Через суцільний потік транспорту в попутному напрямку водій дуже швидко втомлюється, а тому по можливості слід кожні дві години змінюватися.

Одна з небезпек в тому, що велика кількість авто рухаються по зустрічній смузі, які вірять у свою безкарність, і намагаються повернутися до свого потоку при появі машин назустріч. Що робити в цьому випадку? Намагайтеся вчасно ухилятися і гальмуватися від нетерплячих водіїв, які намагаються обігнати свій потік по зустрічній смузі.

Ще одна небезпека з'являється тоді, коли велика кількість водіїв під час масової евакуації обганяють машини по узбіччю. Через них рух потоку може сповільнюватися ще більше. Намагайтеся рухатися повільно і стежте не тільки за дорогою, але і за узбіччям.

Також досить небезпечно, коли в напруженому трафіку трапляються недосвідчені водії, які можуть потрапляти в незначні аварії. У таких випадках рух часто сповільнюється. Певні проблеми виникають, коли в потоці з'являються старі та зношені автомобілі. Вони починають ламатися і викликають пробки.

Нагадуємо: при наближенні до блокпостів потрібно пригальмовувати та слідувати вказівкам тих, хто несе там службу. Просимо з розумінням ставитися до перевірок документів, речей і ретельного огляду авто.

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