Пока водитель смотрел фильм: Tesla на автопилоте врезалась в полицейский автомобиль

Американская полиция поделилась кадрами с видерегистратора, на которых запечатлено, как электромобиль Tesla в режиме автопилота врезался в патрульную машину, едва не травмировав двух копов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Инцидент произошел на одной из дорог штата Северная Каролина. Офицеры полиции перекрыли полосу на шоссе, расследуя аварию. Электрокар Tesla, управляемый автопилотом, протаранил припаркованную на обочине шоссе патрульную машину.

Самой аварии на записи не видно, но слышно, как Tesla врезается в корму стоящего патрульного автомобиля Dodge Charger. Сразу после удара офицер дорожного патруля отпрыгивает, отталкивая с дороги в безопасное место помощника шерифа. А в это время сильно поврежденный Charger влетает в дорожный знак на обочине шоссе, после чего скатывается по склону и врезается в дерево.

В момент аварии за рулем Tesla Model S находился врач по имени Девайндер Голи и с увлечением смотрел какой-то фильм на своем смартфоне, когда электромобиль врезался в патрульную машину. Наверное, пересматривал в 18 раз популярный сериал "Доктор Хаус".

Голи было предъявлено обвинение в "нарушении ПДД и просмотре телевизионного контента во время вождения". Это далеко не единственный случай, когда Tesla в режиме автопилота попадает в различные аварии.

Напомним, что компания Tesla исключила один из компонентов рулевого управления из-за дефицита микроэлектроники. Причем, официально об этом никому не сообщила.