Поки водій дивився фільм: Tesla на автопілоті врізалася в поліцейський автомобіль

Американська поліція поділилася кадрами з відеореєстратора, на яких показано, як електромобіль Tesla в режимі автопілота врізався в патрульну машину, ледь не травмувавши двох копів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Інцидент стався на одній з доріг штату Північна Кароліна. Офіцери поліції перекрили смугу на шосе, розслідуючи аварію. Електрокар Tesla, керований автопілотом, протаранив припарковану на узбіччі шосе патрульну машину.

Самої аварії на записі не видно, але чутно, як Tesla врізається в корму стоїть патрульного автомобіля Dodge Charger. Відразу після удару офіцер дорожнього патруля відскакує, відштовхуючи з дороги в безпечне місце помічника шерифа. А в цей час сильно пошкоджений Charger влітає в дорожній знак на узбіччі шосе, після чого скочується по узбіччю і врізається в дерево.

У момент аварії за кермом Tesla Model S перебував лікар на ім'я Девейндер Голі та з захопленням дивився якийсь фільм на своєму смартфоні, коли електромобіль врізався в патрульну машину. Напевно, переглядав в 18 разів популярний серіал "Доктор Хаус".

Голі було пред'явлено звинувачення в "порушенні ПДР і перегляді телевізійного контенту під час водіння". Це далеко не єдиний випадок, коли Tesla в режимі автопілота потрапляє в різні аварії.

Нагадаємо, що компанія Tesla виключила один з компонентів рульового управління через дефіцит мікроелектроніки. Причому, офіційно про це нікому не повідомила.