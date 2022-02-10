ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лишние детали: Tesla тайно отгрузила клиентам десятки тысяч машин с урезанной электроникой

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 16:35
Лишние детали: Tesla тайно отгрузила клиентам десятки тысяч машин с урезанной электроникой Линия сборки электромобилей Tesla (Фото: cnbc.com)
Автор: Александр Мороз

Стало известно, что компания Tesla исключила один из компонентов рулевого управления из-за дефицита микроэлектроники. Причем, официально об этом никому не сообщила.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

По словам источников агентства CNBC, стремясь достичь запланированного уровня продаж в четвертом квартале 2021 года в условиях острого дефицита полупроводников, Tesla решила исключить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются в рулевом управлении автомобилей Model 3 и Model Y.

Имеются в виду электромобили, производимые на Гигафабрике Tesla в Шанхае. Источники также сообщили, что десятки тысяч автомобилей с "доработанной" системой рулевого управления уже отгружены покупателям в Китае, Австралии и Европе.

Лишние детали: Tesla тайно отгрузила клиентам десятки тысяч машин с урезанной электроникой

Двое сотрудников Tesla во внутренней переписке обсуждали между собой, сообщать ли клиентам об этом изменении. В итоге было решено, что в этом нет необходимости, поскольку удаленный компонент фактически является резервным и не влияет на функциональность фирменного автопилота второго уровня автономности.

Однако при обещанном в будущем обновлении программного обеспечения до уровня 3, без системы с двойным электронным блоком управления не обойтись.

На данный момент неизвестно, планирует ли автопроизводитель вносить аналогичные изменения в конструкцию электромобилей, выпускаемых в Соединенных Штатах или поставляемых в Северную Америку. Просьбу агентства CNBC прокомментировать эту ситуацию Tesla проигнорировала.

Интересно, что прошлой весной Tesla убрала поясничную опору из пассажирских сидений в автомобилях Model 3 и Model Y, чтобы снизить затраты.

Напомним, что более 800 тысяч электрокаров Tesla попали под отзывную кампанию из-за неисправности индикаторов незастегнутых ремней безопасности. Сообщается, что все машины с выявленным дефектом были проданы на американском рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили Tesla
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения