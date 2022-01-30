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За пропуск регламентного ТО владельца пикапа лишили гарантии и требуют 15 тысяч долларов

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Воскресенье 30 января 2022 11:40
За пропуск регламентного ТО владельца пикапа лишили гарантии и требуют 15 тысяч долларов Ram 1500 (Фото: media.stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Владелец пикапа Ram 1500 из Онтарио заплатил кругленькую сумму в 15 тісяч долларов за собственную невнимательность. Из-за несвоевременной замены моторного масла дизель пикапа вышел из строя. В гарантии канадцу также отказали.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CTVNews.

Все началось с того, что канадец обратился к официальному дилеру по поводу вышедшего из строя мотора, последний отказывался заводиться. Машина имела пробег в 91 тыс. км и была еще на гарантии. Но специалисты сервиса провели экспертизу и выяснили, что двигатель сломался вследствие несвоевременной смены масла. Цена нового 3,0-литрового турбодизеля с работой по установке и демонтажом старого – около 15 тыс. долларов.

Согласно данным борткомпьютера, масло следовало заменить на пробеге в 50 000 километров. Но автомобилист решил сэкономить, обратился к гаражным мастерам и получил радостную весть: на машине масло можно менять не чаще, чем каждые 24 тыс. км. На самом же деле, регламентный межсервисный интервал – всего 16 тыс. км.

За пропуск регламентного ТО владельца пикапа лишили гарантии и требуют 15 тысяч долларовИнтересно, что канадец попытался сослаться на отсутствующую в машине бумажную инструкцию по эксплуатации, но официальный мануал на Ram последних годов выпуска встроен в мультимедийную систему машины. Так что вся необходимая информация о сервисных интервалах была у владельца под рукой. Но за свою невнимательность и доверчивость канадцу пришлось заплатить 15 тыс. долларов.

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