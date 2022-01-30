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За пропуск регламентного ТО власника пікапа позбавили гарантії та вимагають 15 тисяч доларів

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Неділя 30 січня 2022 11:40
За пропуск регламентного ТО власника пікапа позбавили гарантії та вимагають 15 тисяч доларів Ram 1500 (Фото: media.stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Власник пікапа Ram 1500 з Онтаріо заплатив кругленьку суму в 15 000 доларів через власну неуважність. Через несвоєчасну заміну моторної оливи дизель пікапа вийшов з ладу. У гарантії канадцеві також відмовили.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CTVNews.

Все почалося з того, що канадець звернувся до офіційного дилера з приводу вийшов з ладу мотора, останній відмовлявся заводитися. Машина мала пробіг в 91 тис. км і була ще на гарантії. Але фахівці сервісу провели експертизу і з'ясували, що двигун вийшов зламався внаслідок несвоєчасної зміни масла. Ціна нового 3,0-літрового турбодизеля з роботою по установці та демонтажем старого – близько 15 тис.доларів.

Згідно з даними борткомп'ютера, масло слід було замінити на пробігу в 50 000 кілометрів. Але автомобіліст вирішив заощадити, звернувся до гаражних майстрів і отримав радісну звістку: на машині масло можна міняти не частіше, ніж кожні 24 тис. км. насправді ж, регламентний міжсервісний інтервал – всього 16 тис. км.

За пропуск регламентного ТО власника пікапа позбавили гарантії та вимагають 15 тисяч доларівЦікаво, що канадець спробував послатися на відсутню в машині паперову інструкцію з експлуатації, але офіційний мануал на Ram останніх років випуску вбудований в мультимедійну систему машини. Так що вся необхідна інформація про сервісні інтервали була у власника під рукою. Але за свою неуважність і довірливість канадцеві довелося заплатити 15 тис.доларів.

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