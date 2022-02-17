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Названы цены и комплектации: первый электрокроссовер DS едет в Украину

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 10:19
Названы цены и комплектации: первый электрокроссовер DS едет в Украину Электрический кроссовер DS 3 Crossback E-Tense (Фото: DS Automobiles)
Автор: Александр Мороз

В Украине представлен первый электрический кроссовер французского премиального бренда DS 3 Crossback E-Tense. Прием заказов уже открыт, продажи стартуют весной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу DS Automobiles.

Название E-Tense уже известно по спорткарам, неоднократно побеждавшим в гоночном чемпионате Formula E. Теперь бренд DS Automobiles переносит электрический привод и на серийные модели.

Названы цены и комплектации: первый электрокроссовер DS едет в Украину

Первенцем новой электрической линейки стал кроссовер DS 3 Crossback E-Tense. В движение машину приводит электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм. Разгон до сотни занимает у французского паркетника 9,7 секунды.

Аккумулятор емкостью 50 кВт*ч обеспечивает автономный запас хода на 320-341 км (по циклу WLTP). Время быстрой зарядки до 80% емкости батареи занимает всего 30 минут.

Названы цены и комплектации: первый электрокроссовер DS едет в Украину

В состав оснащения комплектации Performance Line входят 7-дюймовая цифровая панель, центральный сенсорный дисплей на 10,3 дюйма, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения и экстренного торможения Active Safety Brake и т.д.

Названы цены и комплектации: первый электрокроссовер DS едет в Украину

Продажи электрического кроссовера стартуют этой весной, прием заказов уже открыт. Цена DS 3 Crossback E-Tense Performance Line в Украине начинается с 999 000 грн.

Названы цены и комплектации: первый электрокроссовер DS едет в Украину

Напомним, что французский люксовый бренд DS представил концепт E-Tense Performance. Электрический суперкар построен на шасси прототипа Формулы E.

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