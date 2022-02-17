ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 10:19
Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну Електричний кросовер DS 3 Crossback E-Tense (Фото: DS Automobiles)
Автор: Олександр Мороз

В Україні представлений перший електричний кросовер французького преміального бренду DS 3 Crossback E-Tense. Приймання замовлень вже відкрите, продажі стартують навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу DS Automobiles.

Назва E-Tense вже відомо по спорткарах, неодноразово перемагали в перегонах Formula E. Тепер бренд DS Automobiles переносить електричний привід і на серійні моделі.

Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну

Первістком нової електричної лінійки став кросовер став DS 3 Crossback E-Tense. У рух машину приводить електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.) з крутним моментом 260 Нм. Розгін до сотні займає у французького паркетника 9,7 секунди.

Акумулятор місткістю 50 кВт*год забезпечує запас ходу в 320-341 км (по циклу WLTP). Час швидкої зарядки до 80% місткості батареї займає всього 30 хвилин.

Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну

До складу оснащення комплектації Performance Line входять 7-дюймова цифрова панель, Центральний сенсорний дисплей на 10,3 дюйма, Клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, система попередження та екстреного гальмування Active Safety Brake і т. д.

Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну

Продажі електричного кросовера стартують Цієї весни, приймання замовлень вже відкритий. Ціна DS 3 Crossback E-Tense Performance Line в Україні починається з 999 000 грн.

Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну

Нагадаємо, що французький люксовий бренд DS представив концепт E-Tense Performance. Електричний суперкар побудований на шасі прототипу Формули E.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору