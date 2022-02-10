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Электромобиль на 800 сил: DS показал самую мощную машину в своей истории

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Четверг 10 февраля 2022 11:17
Электромобиль на 800 сил: DS показал самую мощную машину в своей истории DS E-Tense Performance (Фото: media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французский люксовый бренд DS представил концепт E-Tense Performance. Электрический суперкар построен на шасси прототипа Формулы E.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Спортивное купе оснащено парой электродвигателей суммарной мощностью в 805 л.с. Более впечатляющим является максимальный крутящий момент, который составляет 8000 Нм. Тяговая батарея с углеродно-алюминиевым композитным корпусом расположилась в задней части кузова.

Электромобиль на 800 сил: DS показал самую мощную машину в своей историиПо словам инженеров компании, электромоторы обеспечивают мощность рекуперации до 600 кВт. С такой интенсивностью "торможения двигателем" тормозные суппорты и диски утрачивают свою значимость, но на концепте она присутствует по соображениям безопасности.

Французский автопроизволитель анонсировал, что машина способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 2 секунды. Интересно, что прототип – это не просто демонстрация дизайна будущих серийных моделей компании. Уже в феврале профессиональные гонщики и чемпионы Formula E Жан-Эрик Вернь и Антонио Феликс да Кошта сядут за руль DS E-Tense Performance, чтобы помочь настроить подвеску и рулевое управление для дорог общего пользования.

Электромобиль на 800 сил: DS показал самую мощную машину в своей историиЗадача DS E-Tense Performance – протестировать различные инновации, которые мы увидим на серийных DS до конца десятилетия. В краткосрочной перспективе появление серийной версии машины кажется маловероятным, но в компании такую возможность полностью не исключают. Пока приобрести DS E-Tense Performance можно только в форме NFT, причем для продажи предлагаются две разные серии.

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят существенно увеличить штрафы для владельцев элитных авто. Подорожание составит от двух до пяти раз.

Напомним, что названа техника, принятая украинской армией на вооружение. В списке значится банный комплекс, ракетная установка и новая РЛС.

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