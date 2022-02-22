Рассекречена внешность первого серийного кроссовера Ferrari: что известно о машине

В Сети появились первые изображения серийного внедорожника Ferrari Purosangue. Ожидается, что новая модель получит гибридную версию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Supercar Blog.

Впрочем, в итальянской "конюшне" не называют новинку внедорожником, отнеся ее к собственному классу - Ferrari Utility Vehicle. И действительно, этот суперкар не отличается большим клиренсом, а в профиль напоминает скорее четырехместное купе.

Стилистика передней части с широким воздухозаборником напоминает Ferrari Roma, особенно фары. Колесные арки суперкроссовера отделаны карбоном. Новинка получит совершенно новый салон и подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета.

Purosangue, вероятно, станет последней серийной моделью Ferrari с атмосферным двигателем V12, причем совершенно новым. Ожидается, что сможет развивать около 800 лошадиных сил, обойдя Aston Martin DBX 707 – самый мощный роскошный внедорожник в мире.

Впрочем, в ближайшем будущем итальянцы могут предложить и гибридный вариант первого кроссовера марки. Премьера Ferrari Purosangue состоится в этом году, на конвейер модель из Маранелло отправится в 2023-м.

Напомним, названа десятка самых дорогих автомобилей, проданных с аукционов в 2021 году. Самый дешевый лот ушел за 6 млн долларов, самый дорогой - за 20 млн.