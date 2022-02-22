Розсекречено зовнішність першого серійного кросовера Ferrari: що відомо про машину

У мережі з'явилися перші зображення серійного позашляховика Ferrari Purosangue. Очікується, що нова модель отримає гібридну версію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Supercar Blog.

Втім, в італійській "стайні" не називають новинку позашляховиком, віднісши її до власного класу - Ferrari Utility Vehicle. І дійсно, цей суперкар не відрізняється великим кліренсом, а в профіль нагадує швидше чотиримісне купе.

Стилістика передньої частини з широким повітрозабірником нагадує Ferrari Roma, особливо фари. Колісні арки суперкроссовера оброблені карбоном. Новинка отримає абсолютно новий салон і підвіску з можливістю регулювання дорожнього просвіту.

Purosangue, ймовірно, стане останньою серійною моделлю Ferrari з атмосферним двигуном V12, причому абсолютно новим. Очікується, що зможе розвивати близько 800 кінських сил, обійшовши Aston Martin DBX 707-найпотужніший розкішний позашляховик у світі.

Втім, в найближчому майбутньому італійці можуть запропонувати та гібридний варіант першого кросовера марки. Прем'єра Ferrari Purosangue відбудеться в цьому році, на конвеєр модель з Маранелло відправиться у 2023-му.

Нагадавши, названа десятка найдорожчих автомобілів, проданих з аукціонів у 2021 році. Найдешевший лот пішов за 6 млн доларів, найдорожчий - за 20 млн.