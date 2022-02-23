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Протестуя против криптовалют: художник взорвал суперкар Lamborghini Huracan

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Среда 23 февраля 2022 12:30
Протестуя против криптовалют: художник взорвал суперкар Lamborghini Huracan Горящий суперкар Lamborghini Huracan (Скриншот видео twitter.com)
Автор: Александр Мороз

Художник под псевдонимом Shl0ms решил взорвать Lamborghini Huracan, а большую часть обломков суперкара продать за NFT-токены.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Twitter Shl0ms.

Интересно, что это делается в знак протеста против модных нынче криптовалют, позволяющих "быстро разбогатеть за счет других людей".

По мнению художника, технология NFT обладает огромным потенциалом и позволяет сделать много хороших вещей, но сейчас "с ее помощью делается очень много ужасных вещей".

Протестуя против криптовалют: художник взорвал суперкар Lamborghini Huracan

Для необычного перфоманса Shl0ms приобрел за 250 тысяч долларов подержанный суперкар Lamborghini Huracan – за счет собственных средств и финансовой помощи от спонсора проекта. Затем нанял инженера-подрывника с федеральной лицензией – чтобы обезопасить себя с точки зрения закона.

А затем, собственно, в одной из американских пустынь и взорвал ни в чем не повинный автомобиль. Обломки итальянского суперкара в количестве 999 частей были собраны и задокументированы. 888 из них продадут с аукциона 25 февраля, а остальные 111 перейдут в собственность финансового спонсора. Полное видео взрыва также будет опубликовано 25 февраля.

Протестуя против криптовалют: художник взорвал суперкар Lamborghini Huracan

Вырученные средства художник пообещал вложить в создание некоммерческой децентрализованной автономной организации (ДАО), управляемой "этично-мыслящими" людьми.

Напомним, что глава IT-компании Traffic Devils Александр Слобоженко купил себе новый суперкар. Речь идет о сверхдорогом Ferrari SF90 Stradale, за который айтишник заплатил более 900 тысяч долларов.

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