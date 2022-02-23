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Протестуючи проти криптовалют: художник підірвав суперкар Lamborghini Huracan

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Середа 23 лютого 2022 12:30
Протестуючи проти криптовалют: художник підірвав суперкар Lamborghini Huracan Палаючий суперкар Lamborghini Huracan (Скріншот відео twitter.com)
Автор: Олександр Мороз

Художник під псевдонімом Shl0ms вирішив підірвати Lamborghini Huracan, а більшу частину уламків суперкара продати за NFT-токени.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Twitter Shl0ms.

Цікаво, що це робиться на знак протесту проти модних нині криптовалют, що дозволяють "швидко розбагатіти за рахунок інших людей".

На думку художника, технологія NFT володіє величезним потенціалом і дозволяє зробити багато хороших речей, але зараз "з її допомогою робиться дуже багато жахливих речей".

Протестуючи проти криптовалют: художник підірвав суперкар Lamborghini Huracan

Для незвичайного перфомансу Shl0ms придбав за 250 тисяч доларів Старий суперкар Lamborghini Huracan – за рахунок власних коштів і фінансової допомоги від спонсора проекту. Потім найняв інженера-підривника з Федеральною Ліцензією - щоб убезпечити себе з точки зору закону.

А потім, власне, в одній з американських пустель і підірвав ні в чому не винен автомобіль. Уламки італійського суперкара в кількості 999 частин були зібрані та задокументовані. 888 з них продадуть з аукціону 25 лютого, а решта 111 перейдуть у власність фінансового спонсора. Повне відео вибуху також буде опубліковано 25 лютого.

Протестуючи проти криптовалют: художник підірвав суперкар Lamborghini Huracan

Вторговані кошти художник пообіцяв вкласти у створення некомерційної децентралізованої автономної організації (ДАО), керованої "етично-мислячими" людьми.

Нагадаємо, що голова ІТ-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко купив собі новий суперкар. Йдеться про наддорогий Ferrari SF90 Stradale, за який айтішник заплатив понад 900 тисяч доларів.

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