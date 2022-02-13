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Alibaba и 1000 роботакси: стартап AutoX выпустил на дороги рекордное число беспилотных авто

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Воскресенье 13 февраля 2022 14:12
Alibaba и 1000 роботакси: стартап AutoX выпустил на дороги рекордное число беспилотных авто Беспилотный автомобиль Robotaxi компании AutoX (Фото: autox.ai)
Автор: Александр Мороз

Парк беспилотных роботакси стартапа AutoX, поддерживаемого лидером онлайн-коммерции Alibaba, достиг 1000 автомобилей. Это больше, чем у основного конкурента - компании Alphabet, в структуру которой входит небезызвестный IT-гигант Google.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Cnevpost.

Достижение рубежа в 1000 автономных транспортных средств является переломным моментом, поскольку ранее число машин в крупнейших парках беспилотников исчислялось сотнями.

Alibaba и 1000 роботакси: стартап AutoX выпустил на дороги рекордное число беспилотных авто

Это превышает число беспилотников у американского конкурента китайской компании Waymo, в "гараже" которой насчитывается 800 роботакси. И это, несмотря, на поддержку Google.

Кроме того, стартап AutoX объявил об открытии нового операционного центра Robotaxi в Сан-Франциско - одном из самых густонаселенных городских центров в Соединенных Штатах. Это свидетельствует о планах экспансии на территорию "противника".

Alibaba и 1000 роботакси: стартап AutoX выпустил на дороги рекордное число беспилотных авто

И все шансы на успех у китайцев есть - 22 декабря прошлого года был завершен монтаж инновационной производственной линии по сборке роботакси на основе собственной системы автономного вождения уровня 4 уровня.

В компании утверждают, эти автомобили могут начать работать автономно, как только покинут конвейер – без какой-либо дополнительной наладки.

Напомним, что новый электромобильный бренд Zeekr, принадлежащий Geely Holding Group, и Waymo, подразделение Google по созданию беспилотников, разработали автономное роботакси для американского рынка.

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