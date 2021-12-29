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Google привлек китайцев из Geely для создания беспилотников

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Среда 29 декабря 2021 15:25
Google привлек китайцев из Geely для создания беспилотников Беспилотный шатл Waymo и Zeekr (Фото: Zeekr)
Автор: Александр Мороз

Новый электромобильный бренд Zeekr, принадлежащий Geely Holding Group, и Waymo, подразделение Google по созданию беспилотников, разработали автономное робо-такси для американского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

На плечи Zeekr ляжет проектирование и "железо", а Waymo оснастит шаттлы фирменным автопилотом Waymo Driver. В основу электрокара, который пока не имеет названия, ляжет платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), которая разрабатывалась четыре года и обошлась Geely 2,5 миллиарда долларов.

Google привлек китайцев из Geely для создания беспилотников

Эту "открытую архитектуру" смогут использовать не только бренды Geely Holding Group, но и сторонние производители. Батареи американо-китайской новинки рассчитаны на общий пробег в два миллиона километров, заявленный запас хода на одной зарядке составляет 700 км, правда, по устаревшему циклу NEDC.

Беспилотная система Waymo Driver уже используется в работающих на территории США в сервисе такси Waymo One автомобилях Chrysler Pacifica и электрокарах. В нее входят панорамный лидар на крыше, от 19 до 29 камер, усовершенствованная навигация и мощная вычислительная платформа с искусственным интеллектом. В компании утверждают, что ее беспилотники уже проехали миллионы миль по американским дорогам. Правда, почему-то в исключительно тестовом режиме – под присмотром людей-водителей.

Google привлек китайцев из Geely для создания беспилотников

Для полноценного коммерческого запуска беспилотных роботакси должны быть решены законодательные вопросы и получено одобрение властей. Поэтому, в Google и Geely затрудняются назвать даже примерную дату реализации этого масштабного проекта.

Напомним, что компания Google обвинила Uber в краже технологии для беспилотных автомобилей. В краже технологии обвинили сотрудника, ранее работавшего над проектом самоуправляемых автомобилей в Google.

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