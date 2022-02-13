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Alibaba і 1000 роботаксі: стартап AutoX випустив на дороги рекордну кількість безпілотних авто

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Неділя 13 лютого 2022 14:12
Alibaba і 1000 роботаксі: стартап AutoX випустив на дороги рекордну кількість безпілотних авто Безпілотний автомобіль Robotaxi компанії AutoX (Фото: autox.ai)
Автор: Олександр Мороз

Парк безпілотних роботаксі стартапу AutoX, підтримуваного лідером онлайн-комерції Alibaba, досяг 1000 автомобілів. Це більше, ніж в основного конкурента - компанії Alphabet, в структуру якої входить відомий IT-гігант Google.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Cnevpost.

Досягнення рубежу в 1000 автономних транспортних засобів є переломним моментом, оскільки раніше число машин в найбільших парках безпілотників обчислювалася сотнями.

Alibaba і 1000 роботаксі: стартап AutoX випустив на дороги рекордну кількість безпілотних авто

Це перевищує число безпілотників у американського конкурента китайської компанії Waymo, в "гаражі" якої налічується 800 роботаксі. І це, незважаючи, на підтримку Google.

Крім того, стартап AutoX оголосив про відкриття нового операційного центру Robotaxi в Сан-Франциско - одному з найбільш густонаселених міських центрів в Сполучених Штатах. Це свідчить про плани експансії на територію "противника".

Alibaba і 1000 роботаксі: стартап AutoX випустив на дороги рекордну кількість безпілотних авто

І всі шанси на успіх у китайців є - 22 грудня минулого року був завершений монтаж інноваційної виробничої лінії по збірці роботаксі на основі власної системи автономного водіння рівня 4 рівні.

У компанії стверджують, ці автомобілі можуть почати працювати автономно, як тільки покинуть конвеєр - без будь-якої додаткового налагодження.

Нагадаємо, що новий електромобільний бренд Zeekr, що належить Geely Holding Group, і Waymo, підрозділ Google зі створення безпілотників, розробили автономне роботаксі для американського ринку.

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