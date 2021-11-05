Відмінна ідея: General Motors зберігає машини без мікрочіпів на колишньому заводі з виробництва мікросхем

Колишній завод з виробництва напівпровідників в Індіані, тепер використовується як склад недобудованих автомобілів (Фото: flickr.com)

Оригінальний спосіб адаптації з глобальним дефіцитом мікроелектроніки придумав автогігант General Motors. В очікуванні поставок чіпів тисячі недобудованих пікапів зберігаються на території колишнього підприємства з виробництва мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

В даний час колишній завод з випуску напівпровідників в Кокомо (штат Індіана) обнесений високим парканом, за яким припарковані від 5 до 7 тисяч пікапів Chevrolet Silverado і GMC Sierra 1500. Але ж зовсім недавно тут вироблялися мікрочіпи, в яких зараз так відчайдушно потребує автомобільна промисловість США.

"Просто не можу повірити, що вони припаркували всю техніку без мікрочіпів на колишньому заводі мікрочіпів", - говорить колишній співробітник General Motor Райан Брассард. І додає, що GM сама собі створила цю проблему, переорієнтувавшись на поставки мікросхем з-за кордону.

У місцевій пресі повідомляється, що щодня в Кокомо прибувають недобудовані пікапи. Частина з них у міру надходження дефіцитних мікросхем відправляють назад на складальний конвеєр у Форт-Уейні (штат Індіана).

Очікується, що через брак мікрочіпів світова автомобільна промисловість тільки в цьому році втратить до 210 мільярдів доларів. Одним з найбільш постраждалих від дефіциту автовиробників є General Motors - очікується, що обсяг випуску автомобілів концерну скоротиться в цьому році на 800 тисяч машин.

Нагадаємо, що вже наступного року технічний гігант Bosch інвестує 462 мільйони доларів у виробництво напівпровідників. Велика частина коштів піде на розширення заводу в німецькому Дрездені, який почав працювати всього кілька тижнів тому.