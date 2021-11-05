ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Відмінна ідея: General Motors зберігає машини без мікрочіпів на колишньому заводі з виробництва мікросхем

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 13:22
Відмінна ідея: General Motors зберігає машини без мікрочіпів на колишньому заводі з виробництва мікросхем Колишній завод з виробництва напівпровідників в Індіані, тепер використовується як склад недобудованих автомобілів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Оригінальний спосіб адаптації з глобальним дефіцитом мікроелектроніки придумав автогігант General Motors. В очікуванні поставок чіпів тисячі недобудованих пікапів зберігаються на території колишнього підприємства з виробництва мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

В даний час колишній завод з випуску напівпровідників в Кокомо (штат Індіана) обнесений високим парканом, за яким припарковані від 5 до 7 тисяч пікапів Chevrolet Silverado і GMC Sierra 1500. Але ж зовсім недавно тут вироблялися мікрочіпи, в яких зараз так відчайдушно потребує автомобільна промисловість США.

Відмінна ідея: General Motors зберігає машини без мікрочіпів на колишньому заводі з виробництва мікросхем

"Просто не можу повірити, що вони припаркували всю техніку без мікрочіпів на колишньому заводі мікрочіпів", - говорить колишній співробітник General Motor Райан Брассард. І додає, що GM сама собі створила цю проблему, переорієнтувавшись на поставки мікросхем з-за кордону.

У місцевій пресі повідомляється, що щодня в Кокомо прибувають недобудовані пікапи. Частина з них у міру надходження дефіцитних мікросхем відправляють назад на складальний конвеєр у Форт-Уейні (штат Індіана).

Відмінна ідея: General Motors зберігає машини без мікрочіпів на колишньому заводі з виробництва мікросхем

Очікується, що через брак мікрочіпів світова автомобільна промисловість тільки в цьому році втратить до 210 мільярдів доларів. Одним з найбільш постраждалих від дефіциту автовиробників є General Motors - очікується, що обсяг випуску автомобілів концерну скоротиться в цьому році на 800 тисяч машин.

Нагадаємо, що вже наступного року технічний гігант Bosch інвестує 462 мільйони доларів у виробництво напівпровідників. Велика частина коштів піде на розширення заводу в німецькому Дрездені, який почав працювати всього кілька тижнів тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору