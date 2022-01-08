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Со скоростью 100 км/ч: Sega создала самый быстрый персональный компьютер в мире

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 08:41
Со скоростью 100 км/ч: Sega создала самый быстрый персональный компьютер в мире Фото: компьютер Sega (twitter.com/SEGA)
Автор: Константин Широкун

Компания Sega представила в Японии персональный компьютер, который может разгоняться до серьезной скорости – 100 км/ч. Радиоуправляемое шасси с компьютером на борту даже не пытались замаскировать под какую-то машину.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на PC Watch.

Японская компания назвала свой необычный проект самым быстрым персональным компьютером в мире. Он создан в тесном сотрудничестве с компаниями Intel и ASRock. Испытания модели проходили на одном из японских гоночных автодромов.

Со скоростью 100 км/ч: Sega создала самый быстрый персональный компьютер в мире

Шасси несет на себе корпус с процессором Intel Core i9-12900K, видеокартой Radeon RX6900, картой оперативной памяти на 32 гигабайта и накопителем SSD на два терабайта. Компьютер в незамысловатом прямоугольном корпусе водрузили на радиоуправляемое шасси.

Со скоростью 100 км/ч: Sega создала самый быстрый персональный компьютер в мире

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Тележка имеет пружинную подвеску и резиновые бамперы, которые должны смягчать контакт машины с ценным грузом. Розыгрыш необычного компьютера прошел 5 января в Японии между покупателями игрового онлайн-магазина Sega.

Напомним, что в США наушники Apple AirPods помогли найти угнанный автомобиль. Их местоположение удалось выследить благодаря встроенному трекеру.

Ранее мы сообщали, что Mazda оснастит свои машины посадочной площадкой для дрона. Дрон может запускаться с миниатюрной вертолетной площадки, установленной на заднем стекле.

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