Зі швидкістю 100 км/год: Sega створила найшвидший персональний комп'ютер у світі

Компанія Sega представила в Японії персональний комп'ютер, який може розганятися до серйозної швидкості – 100 км/год. Радіокероване шасі з комп'ютером на борту навіть не намагалися замаскувати під якусь машину.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на PC Watch.

Японська компанія назвала свій незвичайний проект найшвидшим персональним комп'ютером у світі. Він створений в тісній співпраці з компаніями Intel і ASRock. Випробування моделі проходили на одному з японських гоночних автодромів.

Шасі несе на собі корпус з процесором Intel Core i9-12900k, відеокартою Radeon RX6900, картою оперативної пам'яті на 32 гігабайти і накопичувачем SSD на два терабайти. Комп'ютер в нехитрому прямокутному корпусі поставили на радіокероване шасі.

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Візок має пружинну підвіску і гумові бампери, які повинні пом'якшувати контакт машини з цінним вантажем. Розіграш незвичайного комп'ютера відбувся 5 січня в Японії між покупцями ігрового онлайн-магазину Sega.

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