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Ждать осталось недолго: в Volkswagen знают, когда закончится дефицит микрочипов

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Среда 17 ноября 2021 08:55
Ждать осталось недолго: в Volkswagen знают, когда закончится дефицит микрочипов Фото: Герберт Дисс у Volkswagen (spiegel.de)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс рассказал, когда, по его мнению, в мире закончится дефицит полупроводников. Но также он заявил, что существенного прироста выпуска новых автомобилей в 2022-м ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Spiegel.

По словам топ-менеджера, "полупроводниковый" кризис закончится в ближайшее время. Немецкий автопроизводитель всеми силами старается справляться с дефицитом и перераспределяет существующие микрочипы между различными своими сборочными предприятиями. Но, к большому сожалению, удовлетворить спрос мирового рынка Volkswagen не сможет и в следующем году. Так что оптимистичный настой Герберта Дисса пока не имеет серьезных оснований.

Поставки модельного ряда Volkswagen за текущий год сократились на 33,5 процента. Интересно, что по словам руководителя немецкой компании, дефицит микрочипов не стал для промышленников полной неожиданностью. Еще до начала пандемии возникал повышенный спрос на полупроводники, с которым производители микроэлектроники не справлялись.

Ранее мы писали, что Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Также сообщалось, что Audi хочет поглотить известного британского производителя суперкаров. Audi и BMW заинтересованы в покупке британской марки McLaren.

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