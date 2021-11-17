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Чекати залишилося недовго: у Volkswagen знають, коли закінчиться дефіцит мікрочіпів

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Середа 17 листопада 2021 08:55
Чекати залишилося недовго: у Volkswagen знають, коли закінчиться дефіцит мікрочіпів Фото: Герберт Дисс у Volkswagen (spiegel.de)
Автор: Константин Широкун

Генеральний директор концерну Volkswagen Герберт Дісс розповів, коли, на його думку, у світі закінчиться дефіцит напівпровідників. Але також він заявив, що істотного приросту випуску нових автомобілів у 2022-му чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Spiegel.

За словами топ-менеджера, "напівпровідникова" криза закінчиться найближчим часом. Німецький автовиробник всіма силами намагається справлятися з дефіцитом і перерозподіляє існуючі мікрочіпи між різними своїми складальними підприємствами. Але, на превеликий жаль, задовольнити попит світового ринку Volkswagen не зможе і в наступному році. Так що оптимістичний настій Герберта Діса поки не має серйозних підстав.

Поставки модельного ряду Volkswagen за поточний рік скоротилися на 33,5 відсотка. Цікаво, що за словами керівника німецької компанії, дефіцит мікрочіпів не став для промисловців повною несподіванкою. Ще до початку пандемії виникав підвищений попит на напівпровідники, з яким виробники мікроелектроніки не справлялися.

Раніше ми писали, що Toyota для захисту ДВС створила альянс з чотирма японськими виробниками. Мета - максимально відстрочити припинення виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Також повідомлялося, що Audi хоче поглинути відомого британського виробника суперкарів. Audi та BMW зацікавлені в покупці британської марки McLaren.

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