Новый дешевый кроссовер Mitsubishi на платформе Renault: первые изображения

Компания Mitsubishi опубликовала первую информацию о втором поколении своего самого доступного кроссовера ASX. Производством новинки займется Renault, машина переедет на платформу CMF-B, которую уже используют Renault Captur и Nissan Juke.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto Motor und Sport.

В конце июля 2020 года Mitsubishi приостановила разработку новых моделей для европейском рынке. Но к концу 2021 года стало очевидно, что с использованием новых модульных платформ Renault/Nissan удастся меньшим бюджетом создать существенно обновленную модельную линейку.

Первенцем новых европейских Mitsubishi станет ASX. Компактный кроссовер получит классический бензиновый двигатель, а также будет доступен в вариантах гибрида и подключаемого гибрида. Премьера второй генерации ожидается уже в 2023 году.

Второе поколение ASX будет производиться на заводе Renault в Вальядоллиде в Испании. Вероятно, новый ASX получит ту же силовую установку, которая сегодня уже используется на Captur. Силовая установка плагин-гибридного кроссовера развивает мощность в 158 л.с. На электротяге автомобиль способен проехать около 50 километров.

С 2010 по 2021 год Mitsubishi продала в Европе около 380 000 автомобилей ASX, что сделало небольшой кроссовер бестселлером бренда в Старом Свете.

Напомним, ранее КрАЗ поставил для нужд ВСУ полноприводный КрАЗ-63221 6х6. На шасси этой машины будет установлено специальное армейское оборудование.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом. Интересно, что прототип получил фары от 10-летней машины.