Олег Блохін купив собі флагманський позашляховик Audi більш ніж за 2 млн гривень

Олег Блохін за кермом свого нового позашляховика Audi Q8 (Фото: facebook.com/AudiVIPOS)

Легенда світового футболу Олег Блохін купив новий автомобіль. Свій вибір знаменитий у минулому футболіст зупинив на позашляховику марки Audi.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Ауді Центр Віпос.

Олег Блохін, національна легенда України та один з кращих футболістів в історії радянського футболу, поповнив свій автопарк новеньким позашляховиком.

Колишній тренер збірної України придбав собі флагманський позашляховик Audi Q8. Як повідомили кореспонденту РБК-Укаріна Авто у дилерському центрі Ауді Центр Віпос, йдеться про версію Q8 з дизельним двигуном.

Базовий Q8 на нашому ринку пропонується у двох модифікаціях - дизельної 50 TDI quattro (286 к.с.) і бензинової 55 TFSI quattro (340 к. с.). Ціни стартують із 1,9 млн гривень. Також позашляховик можна купити в спортивної версії SQ8 (507 к.с., ціна від 2,85 млн гривень) та "зарядженій" RS Q8 (600 к.с., від 3,25 млн грн).

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