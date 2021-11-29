ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Илон Маск отказался от 1,4 млрд евро субсидий ЕС на строительство европейского завода Tesla

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 17:06
Илон Маск отказался от 1,4 млрд евро субсидий ЕС на строительство европейского завода Tesla Завод Giga Berlin Tesla (Фото: teslarati.com)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla отозвала заявку на получение финансовой помощи от Евросоюза для завода по производству аккумуляторов в окрестностях Берлина. Потенциально автопроизводитель мог получить 1,14 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

"Tesla всегда считала, что любые субсидии должны быть отменены. В том числе для нефтегазового сектора. Но власти по каким-то причинам не хотят этого делать", - категорично заявил в своем Твиттере глава Tesla Илон Маск.

Илон Маск отказался от 1,4 млрд евро субсидий ЕС на строительство европейского завода Tesla

Думается, вопрос не в том, что Тесле помешают 1,14 млрд евро субсидий Евросоюза на строительство предприятия по производству батарей на территории европейской Гигафабрики. А дело в том, что с конца 2019 года, когда было объявлено о строительство завода Tesla мощностью 500 тысяч машин в год в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург), компанию просто затерзали местные "зелёные".

Как местные жители, там и природоохранные организации. Теслу обвиняли в разрушении экосистемы, причинении вреда местной фауне, варварском расходовании водных ресурсов.

Илон Маск отказался от 1,4 млрд евро субсидий ЕС на строительство европейского завода Tesla

Шли чередой протесты, подавались многочисленные петиции, а особо неравнодушные граждане обращались в суд. В результате, хотя стройка завершилась еще в конце сентября, из-за бюрократической волокиты первые Model 3 и Tesla Model Y в лучшем случае сойдут с конвейера лишь в конце года. Сейчас эти модели доставляются европейским покупателям из Китая и США.

Но остается проблема со строительством на территории Гигафабрики завода по производству батарей. Скорее всего, отказ Маска от субсидий — демонстративный жест, демонстрирующий его усталость от бесконечных бюрократических проволочек. А может быть Илону всё это настолько осточертело, что он передумал выпускать аккумуляторы в Старом Свете.

Напомним, что компания Tesla набрала предзаказов на электрический пикап Cybertruck на 80 млрд долларов, но дата серийного выпуска все еще окончательно не подтверждена. Тем временем уже в декабре General Motors начнет поставки электрического пикапа GMC Hummer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения