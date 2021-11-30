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Величезні ніздрі та 750 "сил" BMW Concept XM: представлено найпотужніший кросовер марки

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Вівторок 30 листопада 2021 08:30
Величезні ніздрі та 750 "сил" BMW Concept XM: представлено найпотужніший кросовер марки Фото: BMW XM (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Представлено кросовер BMW Concept XM із незвичайним дизайном. До кінця 2022 року автомобіль піде в серію й стане найпотужнішим кросовером марки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер BMW XM - це 750-сильний гібридний автомобіль, який є першим самостійним автомобілем M-підрозділу з кінця 1970-х років з часів появи суперкара M1. В сьогоднішній версії BMW XM -це концепт-кар. Але в компанії не приховують, що серійна версія новинки з'явиться до кінця 2022 року. Автомобіль буде вироблятися на американському заводі компанії в Спартанбурзі, Північна Кароліна.

Дизайн BMW XM

Поєднання гігантської решітки радіатора і дворівневої світлової оптики дає розуміння того, як будуть виглядати майбутні флагманські моделі баварського бренду. Великі за площею вертикальні панелі разом із звуженою віконною лінією покликані додавати кросоверу солідності і деякої брутальності. У рубаних колісних арках XM навіть 23-дюймові колісні диски не здаються великими.

Величезні ніздрі та 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлено найпотужніший кросовер марки

Сам дах зі світлодіодним підсвічуванням пофарбовано в контрастний колір. Тоновані передні стійки підкреслюють значний кут нахилу лобового скла. Наявність лючка на передньому крилі говорить нам про те, що новий кросовер – плагін-гібрид.

Величезні ніздрі та 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлено найпотужніший кросовер марки

Двигун BMW XM

У BMW не розкрили всі подробиці про силову установку новинки, але повідомили, що машина приводиться в рух бензиновим V8 і електродвигуном, які сумарно розвивають 750 к.с. та 999 Нм. Можна припустити, що на розгін з місця до 100 км/год кросовер витрачає не більше 3 секунд. У BMW анонсували, що виключно на електротязі модель зможе подолати до 80 км.

Інтер'єр BMW XM

Всередині XM поєднуються деталі стилю інших концептуальних і серійних автомобілів BMW, але з акцентом на традиційні розкішні матеріали. Салон багато оздоблено текстурованою тканиною з вуглецевого волокна і мідної нитки в поєднанні зі шкірою і оксамитом.

Величезні ніздрі та 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлено найпотужніший кросовер марки

У розпорядженні водія-інформаційно-розважальна система BMW у складі двох великих моніторів. Наявність на центральній консолі кнопки запуску, звичного "коліщатка" iDrive та інших знайомих органів управління говорить про готовність новинки відправитися в серійне виробництво.

Величезні ніздрі та 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлено найпотужніший кросовер марки

Ціни і всі технічні характеристики BMW XM компанія розкриє до кінця 2022 року. Очікується, що прайс на новинку буде стартувати з позначки в 150 тисяч доларів. Зі своїм гібридним кросовером баварський бренд зможе скласти конкуренцію Bentley, Porsche і Lamborghini.

Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск відмовився від субсидій ЄС на будівництво Європейського заводу Tesla. Потенційно автовиробник міг отримати 1,14 млрд євро.

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