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Так будет с каждым: автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей

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Четверг 13 января 2022 12:50
Так будет с каждым: автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей Фото: бывшая АЗС в Фулхэме (autoexpress.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Shell превратил одну из своих заправочных станций в Фулхэме в центр зарядки электромобилей. В планах компании перевести на электричество несколько АЗС в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Обновленная станция Shell Recharge Fulham теперь обслуживает исключительно электромобили. На ней установлено девять точек зарядки мощностью 175 кВт каждая. Интересно, что зарядные устройства работают на 100-процентной возобновляемой энергии. Для частичного покрытия энергозатрат вся крыша кафе и магазина при АЗС покрыты солнечными батареями.

Так будет с каждым: автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей Shell ранее объявила о планах установить 50 000 уличных зарядных устройств к 2025 году через свою дочернюю компанию Ubitricity, а также оборудовать 800 точек быстрой зарядки для электромобилей на автостоянках примерно за то же время.

Так будет с каждым: автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей В планах энергетической компании – в ближайшие годы переоборудовать несколько автозаправок, расположенных в густо населенных жилых районах мегаполисов, в станции зарядки электромобилей. Так что АЗС в Фулхэме – это только первая ласточка.

Ранее сообщалось, что Tesla обновила флагманский электромобиль Model S. Флагман получил новые матричные фары и задние фонари с измененной графикой.

Напомним, что обновленный Subaru Forester представлен в Европе. Полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.

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