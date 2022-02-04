Новий вид громадського транспорту: у Києві з'являться електробуси

У Києві вже до кінця року з'явиться новий вид громадського транспорту - електробуси. Згідно з тендером, до першої закупівлі увійдуть 17 машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сервіс закупівель Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, всі електробуси повинні бути випущені у 2022 році, мати низький рівень підлоги в салоні, не менше 30 крісел і обов'язково обладнані кондиціонером. Також планується для електричних автобусів придбати 13 зарядних станцій. Загальна вартість електробусів і базової інфраструктури – 319,6 млн грн.

В Україні є тільки один виробник електробусів, це Львівський завод "Електротранс". Підприємство входить в концерн"Електрон". Свій перший електробус із запасом ходу у 220 км львів'яни показали ще у 2015 році. Торік завод отримав перше замовлення на 10 електробусів від міської адміністрації Ужгорода.

З присутніх на українському ринку компаній електробуси є в арсеналі МАЗ, польського Solaris і китайського бренду Skywell. Торги по Київському тендеру заплановані на квітень 2022 року, так що вже навесні ми дізнаємося, які електробуси вийдуть на міські маршрути в найближчому майбутньому.

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