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Новый рекорд: продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц

Автор: Александр Мороз

В Китае доля "зеленого" транспорта в ноябре составила почти пятую часть от общего объема продаж автомобилей. Впервые за месяц было продано более 400 тысяч гибридов и электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CleanTechnica.

Всего за один месяц было зарегистрировано 413 094 новых экологически дружественных авто - на 106% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Доля рынка, занимаемая электрифицированным транспортом, достигла 19%, из которых 15% пришлось на электромобили, а 4% – на гибриды.

Бестселлером стал маленький и дешевый электрокар Wuling HongGuang Mini EV стоимостью около 4500 долларов – его выпускает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. 27-сильный электромотор способен разогнать машину до 100 км/ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составляет 120 или 170 км без подзарядки.

Wuling HongGuang Mini EV

Топ-10 самых продаваемых электрифицированных авто в Китае

  1. Wuling Hong Guang MINI EV – 40 395 шт.
  2. Tesla Model Y – 23 117
  3. BYD Qin Plus PHEV – 18 054
  4. BYD Song Pro/Plus PHEV – 15 097
  5. Li One – 13 485
  6. BYD Qin Plus EV – 10 097
  7. BYD Han – 10 021
  8. BYD Dolphin – 8 800
  9. Tesla Model 3 – 8 615
  10. Ora Haomao – 8 429

Как видим, в первой десятке присутствует лишь один иностранный бренд – Tesla. Впрочем, ее электрокары выпускаются здесь же – на Гигафабрике в Шанхае.

Если же посмотреть динамику продаж за 11 месяцев с начала года, модели Tesla занимают 2 и 3 строчку рейтинга.

Самые продаваемые электромобили в Китае (январь–ноябрь 2021)

  1. Wuling Hong Guang MINI EV – 368 396 шт.
  2. Tesla Model Y – 129 353
  3. Tesla Model 3 – 120 912
  4. BYD Qin Plus PHEV – 94 267
  5. BYD Han – 76 559
  6. Li One – 76 404
  7. Changan Benni EV – 65 996
  8. GAC Aion S – 64 775
  9. BYD Song Pro/Plus PHEV – 63 819
  10. Chery eQ – 59 821

Всего с начала года на китайском рынке продано более 2,7 миллиона электрифицированных автомобилей. Это 11,5% от общего объема рынка.

Напомним, что в Китае определили, сколько запаса хода теряют электромобили на морозе. В тесте участвовали 40 машин.

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