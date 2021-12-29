Новый рекорд: продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц

В Китае доля "зеленого" транспорта в ноябре составила почти пятую часть от общего объема продаж автомобилей. Впервые за месяц было продано более 400 тысяч гибридов и электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CleanTechnica.

Всего за один месяц было зарегистрировано 413 094 новых экологически дружественных авто - на 106% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Доля рынка, занимаемая электрифицированным транспортом, достигла 19%, из которых 15% пришлось на электромобили, а 4% – на гибриды.

Бестселлером стал маленький и дешевый электрокар Wuling HongGuang Mini EV стоимостью около 4500 долларов – его выпускает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. 27-сильный электромотор способен разогнать машину до 100 км/ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составляет 120 или 170 км без подзарядки.

Wuling HongGuang Mini EV

Топ-10 самых продаваемых электрифицированных авто в Китае

Wuling Hong Guang MINI EV – 40 395 шт. Tesla Model Y – 23 117 BYD Qin Plus PHEV – 18 054 BYD Song Pro/Plus PHEV – 15 097 Li One – 13 485 BYD Qin Plus EV – 10 097 BYD Han – 10 021 BYD Dolphin – 8 800 Tesla Model 3 – 8 615 Ora Haomao – 8 429

Как видим, в первой десятке присутствует лишь один иностранный бренд – Tesla. Впрочем, ее электрокары выпускаются здесь же – на Гигафабрике в Шанхае.

Если же посмотреть динамику продаж за 11 месяцев с начала года, модели Tesla занимают 2 и 3 строчку рейтинга.

Самые продаваемые электромобили в Китае (январь–ноябрь 2021)

Wuling Hong Guang MINI EV – 368 396 шт. Tesla Model Y – 129 353 Tesla Model 3 – 120 912 BYD Qin Plus PHEV – 94 267 BYD Han – 76 559 Li One – 76 404 Changan Benni EV – 65 996 GAC Aion S – 64 775 BYD Song Pro/Plus PHEV – 63 819 Chery eQ – 59 821

Всего с начала года на китайском рынке продано более 2,7 миллиона электрифицированных автомобилей. Это 11,5% от общего объема рынка.

Напомним, что в Китае определили, сколько запаса хода теряют электромобили на морозе. В тесте участвовали 40 машин.